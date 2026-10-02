В СКР назвали причастных к атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, на котором обсудил расследование преступлений, которые российское ведомство связывает с действиями украинских вооруженных формирований. Первый замглавы СК Эдуард Кабурнеев сообщил, что с 2014 года возбуждено 11 305 уголовных дел, в суд направлено 1 201 дело, 1 252 человека осуждены. В отношении 1 153 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

На совещании доложили о расследовании ряда терактов на территории России. По версии следствия, к ним причастны начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Речь идет, в частности, об атаке БПЛА на пляж в селе Архипо-Осиповка, массированной атаке Нижнекамска, а также атаках на иранское судно «Ана» и российское судно «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. По данным СК, в результате этих атак погибли 21 человек, в том числе дети. В отношении Иващенко и Бровди вынесены дополнительные заочные обвинения, они объявлены в международный розыск.

Александр Бастрыкин также поручил продолжить гуманитарные акции СК в новых регионах и оказывать помощь оказавшимся в сложной ситуации жителям и детям-сиротам. По итогам рабочей поездки глава ведомства наградил сотрудников СК, проявивших профессионализм и мужество при выполнении служебных задач.

Пляж в Архипо-Осиповке был атакован беспилотником 3 августа. В результате погибли семь человек, в том числе трое детей. Были госпитализированы 23 человека, еще 37 получили помощь амбулаторно.

Артур Каверин