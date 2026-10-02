В Ростовской области объединили службу занятости и минтруда

В Ростовской области с 1 октября реорганизовали систему управления в сфере труда и занятости. Региональное управление государственной службы занятости населения присоединилось к министерству труда и социального развития области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Как заявила министр труда и соцразвития Ростовской области Ирина Шувалова, объединение ведомств должно сформировать единую систему поддержки жителей — от социальных выплат до содействия в трудоустройстве.

При этом жители региона могут по-прежнему обращаться за поиском работы, профориентацией и профессиональным обучением в кадровые центры.

Константин Соловьев