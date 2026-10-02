Воронежский подросток получил семь лет за попытку массового убийства в школе

17-летнего жителя Воронежской области признали виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и штраф 20 тыс. руб. Об этом сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия и суда, подросток через интернет изучал и пропагандировал идеологию одной из запрещенных в России террористических организаций, а также администрировал канал в мессенджере, где заявлял о своей принадлежности к ней. Кроме того, он высказывал намерение совершить преступление террористического характера в одной из школ Острогожского района.

17 сентября 2025 года воронежец, вооружившись ножами и молотком, попытался совершить убийство работников и учеников школы. Его действия были пресечены сотрудниками образовательного учреждения.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, 16-летнему жителю Лисок Воронежской области назначили семь лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за подготовку к подрыву машины военнослужащего.

Мария Свиридова