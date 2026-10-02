Назначен новый глава управления Росреестра в Самарской области

На должность руководителя управления Росреестра по Самарской области назначен Александр Передерий, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

До этого Александр Передерий занимал руководящие должности в управлении Росреестра по Краснодарскому краю.

Предыдущий глава самарского ведомства — Вадим Маликов — покинул пост в августе этого года. Обязанности руководителя управления исполняла его заместитель Татьяна Титова. Вадим Маликов руководил управлением Росреестра по Самарской области с 2008 года. Он сменил на этой должности Ольгу Гальцову, ставшую депутатом Госдумы РФ.

Сабрина Самедова