Назначен новый глава управления Росреестра в Самарской области
На должность руководителя управления Росреестра по Самарской области назначен Александр Передерий, сообщили в ведомстве.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
До этого Александр Передерий занимал руководящие должности в управлении Росреестра по Краснодарскому краю.
Предыдущий глава самарского ведомства — Вадим Маликов — покинул пост в августе этого года. Обязанности руководителя управления исполняла его заместитель Татьяна Титова. Вадим Маликов руководил управлением Росреестра по Самарской области с 2008 года. Он сменил на этой должности Ольгу Гальцову, ставшую депутатом Госдумы РФ.