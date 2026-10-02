Сочи летом и в бархатный сезон посетили более 3 млн человек

С начала июня по конец сентября Сочи посетили около 3,3 млн туристов, сообщил замглавы города Сергей Сомко на заседании городского оперативного штаба по итогам курортного сезона. С начала 2026 года число отдыхающих на курорте достигло порядка 5,8 млн человек. В рамках концепции «Выбирай Сочи» власти заявляют о расширении рекреационных и лечебно-оздоровительных возможностей курорта и повышении качества сервиса.

В настоящее время в Сочи продолжается бархатный сезон: единовременно на курорте находятся около 135 тыс. человек, средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 66%. При благоприятной погоде часть пляжей продолжит работать в летнем режиме до конца октября.

В рамках обеспечения безопасности на незакрепленной береговой полосе и в устьях рек установлено 435 аншлагов с предупреждением о запрете купания. Кроме того, в рамках антитеррористических мероприятий проведен мониторинг 209 объектов гостиничного комплекса.

Вячеслав Рыжков