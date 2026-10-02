Один человек погиб и пять пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки ВСУ 97 раз атаковали Белгородскую область. В Грайворонском округе при детонации FPV-дрона погиб мирный житель. Еще пять человек получили ранения. Двое остаются в больницах. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По информации оперативного штаба Белгородской области, в больнице №2 Белгорода оказали помощь мирной жительнице, получившей акубаротравму при атаке дрона на многоквартирный дом в Грайвороне. В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе беспилотника по автомобилю были ранены двое мужчин. В поселке Новосадовый того же муниципалитета у еще одной женщины диагностировали баротравму. Еще один человек пострадал в Шебекине: на территории предприятия произошла детонация FPV-дрона, из-за чего мужчина получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. По данным господина Шуваева, ВСУ семь раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, еще 18 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 216 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 2 октября над российскими регионами ликвидировали 646 БПЛА. В Черноземье дроны перехватили и сбили не только над Белгородской, но и над Курской, Воронежской, Орловской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 104 ударам со стороны ВСУ. Ранения получили четыре человека.

Мария Свиридова