В Самаре приступят к отключению городских фонтанов

В Самаре завершается сезон работы городских фонтанов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Суммарно с мая по сентябрь они отработали более 180 дней. Начиная с 5 октября специалисты АО "Спецремстройзеленхоз" Самары приступят к поэтапной консервации всех 48 объектов», — говорится в сообщении.

Последним закроют на зиму «сухой» пешеходный фонтан площадью 140 кв. м на входной группе парка им. Щорса. Его строительство продолжается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Подготовка фонтанов к возобновлению работы начнется в апреле 2027 года.

Сабрина Самедова