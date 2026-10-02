НОВИКОМ обновляет программу лояльности и условия для розничных клиентов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) развивает розничный бизнес с учетом изменений клиентского поведения и спроса на финансовые сервисы. За 2025 год и первое полугодие 2026 года кредитный портфель банка вырос на 33%, а депозитный — на 66%. О тенденциях розничного рынка и подходах банка представитель рассказал на XI Всероссийском форуме лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2026».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Одной из основных тенденций розничного рынка становится рост требований клиентов к содержанию банковских сервисов, включая мобильные предложения. Сегодня важны простота и практическая польза в ежедневном применении. С учетом этого НОВИКОМ последовательно обновляет программу лояльности, вводя новые категории повышенного кешбэка и сохраняя востребованные клиентами опции, такие как «Супермаркеты» и «Оплата ЖКУ». Дополнительные привлекательные опции стимулируют регулярное использование карт и создают синергию между зарплатным обслуживанием и дополнительными сервисами банка.

Еще одна тенденция рынка – переход от продвижения отдельных продуктов к комплексному предложению, которое решает разные финансовые задачи клиента.

«Клиентские отношения становятся более комплексными. Повседневные операции, накопления, кредитование и программы лояльности дополняют друг друга и формируют единый опыт взаимодействия с банком. Для НОВИКОМа это особенно важно: мы развиваем розничное направление с учетом запросов сотрудников промышленных предприятий и стремимся предлагать решения, которые соответствуют их реальным финансовым задачам. Мы развиваем сервисы, которыми человек действительно пользуется, и внимательно отслеживаем обратную связь», — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Результаты подтверждают востребованность продуктов НОВИКОМа. Значительный рост демонстрируют кредитный и депозитный портфели: за 2025 год и первое полугодие 2026 года их прирост составил 33% и 66% соответственно. Транзакционная активность за первое полугодие 2026 года выросла почти на 50% к аналогичному периоду прошлого года. Одновременно повысилась и удовлетворенность клиентов банка: индекс потребительской лояльности NPS вырос на 41,8 пункт.

XI Всероссийский форум лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2026» прошел 18-19 сентября в Москве. Участники обсудили основные изменения на розничном банковском рынке, клиентское поведение, цифровые технологии, регулирование и подходы к повышению эффективности розничного бизнеса.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»