В Сочи утром 2 октября работают 47 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:30 2 октября функционируют 47 автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Бензин АИ-100 доступен на 10 АЗС, АИ-95 — на 32 станциях, АИ-92 — на 31. Дизельное топливо можно приобрести на 37 автозаправках. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представлен на 11 АЗС.

Таким образом, дизельное топливо остается наиболее широко представленным видом горючего: оно доступно на 37 из 47 работающих автозаправочных станций. Бензин АИ-95 можно найти на 32 АЗС, АИ-92 — на 31, АИ-100 — на 10. СУГ отпускают на 11 станциях.

В администрации Сочи уточнили, что информация о наличии топлива может меняться в течение дня. Актуальные сведения можно получить по многоканальной горячей линии по телефону 8 (862) 296-59-90, а также через официальный чат-бот администрации Сочи.

Кроме того, информация о наличии топлива размещается на информационных стелах непосредственно на автозаправочных станциях, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Сведения также доступны через сервис «Яндекс Заправки».

Мария Удовик