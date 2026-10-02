Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах нападения на несовершеннолетнюю в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает СУ СКР.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации ведомства, в соцмедиа сообщается, что на несовершеннолетнюю у входа в подъезд дома в Оренбурге напал неизвестный мужчина и нанес ей травмы без видимой причины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).