Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах нападения на несовершеннолетнюю в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа сообщается, что на несовершеннолетнюю у входа в подъезд дома в Оренбурге напал неизвестный мужчина и нанес ей травмы без видимой причины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Руфия Кутляева