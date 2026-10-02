В Туапсе устраняют последствия атаки беспилотников

Туапсе в ночь на 2 октября вновь подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия пострадавших нет. Обломки беспилотных летательных аппаратов не зафиксированы на территориях жилых домов и объектов социальной сферы.

Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий города. В настоящее время специалисты устраняют последствия происшествия.

Информацию об атаке распространили городские власти. Отмечается, что обломков БПЛА на территории жилых домов и социальных объектов не зафиксировано. Данные о характере повреждений инфраструктуры предприятия не уточняются.

Атака произошла на фоне массированного налета беспилотников. Как ранее сообщило Минобороны России, в период с 20:00 1 октября до 08:00 2 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 646 украинских БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и другими областями, а также над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В сообщении Минобороны говорится о периоде работы средств ПВО с вечера 1 октября до утра 2 октября. Информация о конкретном количестве беспилотников, сбитых непосредственно над Туапсе, не приводится.

Мария Удовик