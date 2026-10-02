В Анапе за год ввели в эксплуатацию девять объектов курортной инфраструктуры

Девять объектов курортной инфраструктуры общей площадью 45,8 тыс. кв. м с номерным фондом на 563 человека, а также восемь объектов торговли и общепита общей площадью 16,7 тыс. кв. м введены в эксплуатацию в Анапе в текущем году. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«Говоря о строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов, приоритет — сфере гостеприимства. Анапа — город курортный, и развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания новых объектов посещения и показа»,— написала Светлана Маслова в своих соцсетях.

Она отметила, что муниципалитет взаимодействует с бизнесом и поддерживает объекты, призванные усилить туристическую привлекательность курорта и сделать отдых россиян комфортнее.

«Все это новые точки притяжения, работающие на повышение привлекательности курорта и его конкурентного преимущества. Кроме того, это дополнительные рабочие места и источники поступления доходов в бюджет, что напрямую влияет на реализацию социально значимых проектов и муниципальных программ»,— подчеркнула глава Анапы.

Весной этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Анапе продолжают развивать гостиничную инфраструктуру высокого класса. На курорте строят 22 отеля категории «четыре» и «пять звезд». Общий объем инвестиций в проекты составляет 238 млрд руб.

Глава региона отметил, что Анапа остается одним из крупнейших курортов страны и располагает 1,8 тыс. различных средств размещения. По его словам, присутствие международных гостиничных брендов и развитие премиального сегмента позволят курорту выйти на новый уровень сервиса и укрепить позиции на туристическом рынке.

Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, на курорте уже работают 70 отелей, предлагающих систему «все включено» и «ультра все включено». Еще порядка 60 гостиниц категории «четыре» и «пять звезд» предоставляют расширенные программы отдыха и дополнительные сервисы для туристов.

По данным администрации, Анапа с начала 2026 года приняла 3 млн туристов. Из них свыше 2 млн человек отдохнули в организованном секторе, порядка 70 тыс. оздоровились в детских здравницах, более 400 тыс. человек провели в городе-курорте один день.

По данным администрации Краснодарского края, за весь 2025 год Анапу посетили почти 3 млн туристов, в 2024 году — 5,5 млн человек. Снижение турпотока было связано с аварией танкеров в Черном море 15 декабря 2024 года. Ликвидация последствий ЧС заняла около 1,5 лет.

Пляжи Анапы, пострадавшие из-за разлива мазута, были отсыпаны новым песком. По состоянию на 14 августа разрешение на работу получили 109 пляжных территорий.

Александра Локтионова