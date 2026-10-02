Подземный пешеход на улице Дзержинского в Краснодаре открыли

В Краснодаре открыт для пешеходов подземный переход на улице Дзержинского. Основные работы на объекте завершены, сообщил глава города Евгений Наумов. Переход оснащен пандусами и камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный город».

В переходе также установлены лифты, однако они начнут работать после получения необходимой разрешительной документации. До этого времени для горожан сохранится наземный переход. На прилегающей территории оборудованы новые остановочные павильоны и площадки для ожидания общественного транспорта.

Евгений Наумов призвал горожан бережно относиться к новой городской инфраструктуре и поддерживать чистоту и порядок в переходе.

Вячеслав Рыжков