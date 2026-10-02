На Ставрополье совладелицу ювелирного магазина подозревают в обмане на 5 млн рублей

В Петровском округе перед судом предстанет 35-летняя местная жительница, обвиняемая в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, с сентября 2023 года по март 2026 года фигурантка — совладелица магазина ювелирных изделий — принимала от местных жительниц лом драгоценных металлов и золотые украшения якобы для изготовления новых изделий. Однако полученные ценности обвиняемая в работу не передала. Вместо этого, по данным следствия, она распорядилась имуществом потерпевших по своему усмотрению.

Общий ущерб 13 потерпевшим оценивается примерно в 5 млн руб. Материалы дела направили в Петровский районный суд.

Константин Соловьев