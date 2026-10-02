На Кубани задержали руководителя «Уланта» по делу о мошенничестве при благоустройстве парков

В Краснодарском крае задержали руководителя компании-подрядчика «Улант» по уголовному делу о мошенничестве при исполнении контрактов на строительство и благоустройство парковых зон в двух населенных пунктах Новосибирской области. Мужчину доставили в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Контракты на выполнение работ были заключены в рамках национального проекта.

По предварительным данным, в 2024 году между компанией «Улант» и администрацией города Болотное Новосибирской области был заключен контракт на благоустройство стоимостью более 132 млн руб. В следующем году аналогичный договор на сумму 22 млн руб. компания заключила с администрацией поселка Линево.

Как сообщили в полиции, по каждому из контрактов подрядчик получил аванс. Общая сумма авансовых платежей составила около 70 млн руб. При этом компания выполнила предусмотренные договорами работы не в полном объеме.

Следствие считает, что часть полученных средств была похищена. Размер предполагаемого ущерба составил 22,8 млн руб.

«По подозрению в совершении преступления оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области в Краснодарском крае был задержан руководитель фирмы-подрядчика. Мужчина доставлен оперативниками в Новосибирск. Он задержан»,— говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ранее прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил внести представление главе города Болотное, а также провести анализ работы подрядной организации.

В настоящее время руководитель компании находится под задержанием. Обстоятельства исполнения контрактов и обстоятельства предполагаемого хищения средств устанавливаются в рамках уголовного дела.

Мария Удовик