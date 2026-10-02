Песков: Россия отвечает на удары Украины в Черном море

Россия отвечает на удары, которые Украина наносит в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это»,— приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявлял о сложностях с вывозом российского зерна, связывая их с ситуацией в Черном море. По словам Пескова, акватория сейчас мало пригодна для безопасного судоходства из-за действий Украины.

На ситуацию с морскими перевозками также обращал внимание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в 2026 году регион собрал большой урожай зерна, однако из-за ограничений в работе портов аграрии столкнулись с трудностями при его реализации.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Украина повредила в Черном море более 100 российских и иностранных судов. По его словам, Россия восстановила весь ущерб после морских атак.

Мария Удовик