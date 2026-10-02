В Краснодаре утром 2 октября 83 работают АЗС

По состоянию на утро 2 октября в Краснодаре работают 83 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 53 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на девяти, дизельное топливо — на 80 заправках. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города, отметив, что ситуация с наличием топлива в течение дня меняется.

Заправки работают в сетях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть» и Atan, а также на независимых АЗС. В частности, топливо доступно на Уральской, Московской, Дзержинского, Ростовском шоссе, улице Российской, Западном обходе, улице Мачуги и других магистралях города.

На ряде заправок по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 23 АЗС временно прекратили продажу топлива, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В муниципальном центре управления уточнили, что приведенные данные актуальны на утро 2 октября и могут измениться в течение дня.

Вячеслав Рыжков