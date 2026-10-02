На Кубани в сфере бытовых услуг в 2026 году открылось 200 новых объектов

В Краснодарском крае в январе—июне 2026 года в сфере бытовых услуг открылось 200 новых точек, за весь прошлый год — 400. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Наибольшее количество новых объектов приходится на парикмахерские услуги. Среди муниципалитетов лидируют Сочи, Абинский, Ленинградский и Северский районы. На развитие сферы бытового обслуживания прежде всего влияет спрос. Самые востребованные направления в регионе — ремонт и обслуживание автотранспортных средств. На них приходится около трети объектов бытового обслуживания. На втором месте — парикмахерские и салоны красоты, их доля составляет 25%»,— рассказал глава ведомства.

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на Кубани работает более 16 тыс. объектов бытового обслуживания населения. В этой сфере занято 37 тыс. человек.

Подробнее о том, как в Краснодарском крае развивается сфера бытового обслуживания,— в материале «Рост сохраняется даже при объективном усложнении условий работы».

Маргарита Синкевич