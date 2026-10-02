Власти Анапы рассказали, когда запустят отопительный сезон

Начало отопительного сезона в Анапе будет зависеть от погодных условий и готовности систем теплоснабжения. Отопление в жилых домах включают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 градусов. Об этом сообщил первый заместитель главы города Сергей Донец.

По его словам, соответствующее требование предусмотрено пунктом 7 статьи 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года №115.

Помимо погодных условий, обязательным условием для начала отопительного сезона является техническая готовность оборудования. В частности, необходимо провести промывку и гидравлические испытания систем отопления, а результаты работ предоставить теплоснабжающей организации.

Сергей Донец призвал ответственные организации своевременно завершить подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону.

Вячеслав Рыжков