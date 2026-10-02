Утром 2 октября в Новороссийске работают 29 АЗС

По состоянию на 9:00 2 октября в Новороссийске топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех АЗС действуют ограничения, введенные по решению собственников: бензин и дизельное топливо продают только для заправки автомобильных баков, в объеме не более 30–60 л на одну машину. Еще пять заправок временно прекратили отпуск топлива, передает пресс-служба администрации города.

По имеющимся данным, бензин АИ-100 отсутствует на всех работающих АЗС, АИ-95 доступен на 12 заправках, АИ-92 — на семи. Дизельное топливо можно приобрести на всех 29 АЗС.

Заправки «Роснефти» работают на территории Цемдолины, в Кирилловке и Верхнебаканском. На АЗС в Цемдолине и на проспекте Дзержинского, принадлежащей «Лукойлу», бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Другие заправки «Лукойла» расположены на улице Ленина в Цемдолине, в станице Раевской, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, а также в селе Глебовском. На улице Куникова доступны все три вида топлива — АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской отпускает бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, заправка работает до 22:00. На двух АЗС «Газпромнефти» в селе Гайдук и на Сухумском шоссе доступно дизельное топливо. На заправке Rusoil в Цемдолине можно приобрести АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, она работает до 23:00. Все три вида топлива также доступны на АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском.

На заправках «Уфим-нефти» отпускают дизельное топливо и бензин АИ-95, за исключением АЗС №4 в селе Владимировка, а также заправок на Сухумском шоссе и проспекте Дзержинского, где АИ-95 отсутствует. На АЗС PNB в Кирилловке доступны АИ-95 и дизельное топливо, а АИ-92 отпускают по топливным картам компании. На заправке действует технический перерыв с 23:45 до 00:10.

Кроме того, дизельное топливо доступно на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской, «Ягуар» на улице Шоссейной в станице Натухаевской и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе.

Жителей просят воздержаться от посещения АЗС «Роснефти» в Цемдолине, расположенной рядом с развязкой, и на проспекте Дзержинского, где топливо отпускают исключительно спецтранспорту и по топливным картам. Ограничения на продажу топлива в Новороссийске сохраняются.

Вячеслав Рыжков