Минобороны заявило иск на 10 млрд по делу липецкого поставщика сухпайков

В Басманный райсуд Москвы поступил гражданский иск Минобороны РФ на сумму порядка 10 млрд руб. по уголовному делу руководства липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), обвиняемого в махинациях при поставках индивидуальных рационов питания для оборонного ведомства. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

1 октября суд отказал защите руководителей ГПК в возврате уголовного дела прокурору. Адвокаты настаивали, что точный ущерб не установлен, а из материалов незаконно изъяты экспертизы, зафиксировавшие выгоду в 2,1 млрд руб. для Минобороны. Суд счел ходатайство преждевременным и продлил обвиняемым арест еще на полгода.

В конце сентября дело дошло до суда. Его рассмотрение в Басманном райсуде назначено на 12 октября. На скамье подсудимых оказались генеральный директор предприятия Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала Александр Михайленко. Бизнесмена Игоря Котельникова будут судить посмертно: он скончался в СИЗО вскоре после ареста, однако его родные выступили против прекращения дела и намерены добиваться реабилитации.

Всем троим следствие инкриминирует мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии обвинения, ГПК по двум контрактам с АО «Военторг» поставил в 2022–2024 годах для военных индивидуальные рационы питания по завышенным ценам, получив от государства 22,6 млрд руб. Ущерб следствие оценило в 10,1 млрд руб. Фигуранты вину отрицают, а их адвокаты заявляют, что ущерба нет.