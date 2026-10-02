На самарском предприятии выявили молочную продукцию с авансовой датой выработки
С 22 сентября по 2 октября во время обязательного профилактического визита в отношении ООО «Молочный край» должностные лица выявили подконтрольную продукцию с авансовой датой выработки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
При отборе проб на складе молокоперерабатывающего предприятия инспекторы 23 сентября обнаружили продукцию «Кефир массовая доля жира 2,5%» с датой выработки 28 сентября общей массой более 100 кг.
Управление выдало предприятию требование об изъятии из обращения данной продукции.
Пищевая продукция с авансовой датой выработки может быть небезопасна для потребителя, поскольку ее реализация ведет к нарушению установленных сроков годности.