За сутки площадь пожаров в Оренбуржье составила 3,5 тысячи гектаров

В Оренбуржье за минувшие сутки МЧС зарегистрировало 28 пожаров, среди которых 15 техногенных, 12 ландшафтных и один лесной. Общая площадь возгорания превысила 3,5 тыс. га. Специалистам удалось спасти из огня двух человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Вежлева Фото: Яна Вежлева

Накануне на улице Советской в Кувандыке произошел пожар в частном доме и сарае: сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек, однако вскоре один из них скончался. Общая площадь возгорания составила 94 кв. м. Возможной причиной инцидента называют короткое замыкание электросетей.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о пожаре в Медногорском городском округе, где загорелась сухая трава. По данным регионального МЧС на 21 сентября, всего в Оренбуржье с начала 2026 года произошел 851 пожар – за этот период огонь уничтожил более 287 тыс. га.

Яна Вежлева