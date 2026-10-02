В Ростове составили административные протоколы из-за катания подростков на монументе
В Ростове-на-Дону полиция установила участников инцидента с катанием на самокатах по монументу на площади Воинской славы у старого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Отмечается, что публикацию с кадрами инцидента правоохранители выявили в интернете. В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних установили и опросили участников произошедшего.
По факту случившегося в отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).