Несколько улиц и школа остались без света в Краснодаре из-за аварии

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без электроснабжения остались жители 25 улиц и средняя школа №100. Причиной срабатывания защиты на линии напряжением 6–10 кВ стало отключение 33 трансформаторных подстанций.

Электроснабжение отсутствует на улицах 1 Мая, Авиаторов, Александровской, Алексеевской, Букетной, Восточно-Кругликовской, Героев Разведчиков, Елисейской, Загорской, Звенящей, Исаакиевской, Лиственной, Мирной, Михайловской, Николаевской, Планерной, Плодородной, Романовской, Тарасовской, Тихорецкой, Федоровской, Черкасской и Юрьевской, а также в Каретном и Чудном переулках.

Под отключение также попала средняя общеобразовательная школа №100 на улице Школьной, 15/6. На месте аварии работает бригада энергетиков. Информация о сроках восстановления электроснабжения не приводится.

Вячеслав Рыжков