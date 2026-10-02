До +22 градусов: на Кубани прекратятся дожди и потеплеет

На Кубань начнет влиять антициклон, который оттеснит дождевые облака и приведет к повышению температуры воздуха. В Краснодаре сегодня воздух прогреется до +20 градусов, на черноморском побережье — до +22. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, антициклон надвигается с северо-запада. Он постепенно оттеснит дождевые облака на юго-восток Краснодарского края. В результате на большей части региона ожидается переменная облачность, а кратковременные дожди пройдут только в юго-восточных районах.

«Сегодня в формирование условий погоды на территории Кубани вмешается надвигающийся с северо-запада антициклон. Он постепенно оттеснит дождевые облака на юго-восток региона и немного повысит температуру»,— сообщил Михаил Леус.

В Краснодаре прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

По данным краевого гидрометцентра, днем температура воздуха в регионе составит до +19 градусов. В горах ожидается до +8 градусов, на черноморском побережье — до +22. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами его порывы достигнут 12–14 м/с. На азовском побережье порывы могут усилиться до 18 м/с.

В субботу на Кубани прогнозируется погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

Мария Удовик