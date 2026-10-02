В Ставрополе обновили электросети трех домов 1981–1983 годов постройки

В Ставрополе завершили капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения в трех многоквартирных домах. Работы провели по адресам: улица Пригородная, 195 и 213, а также улица Васильева, 27. Общая стоимость работ превысила 8 млн руб.

Дома были построены в 1981–1983 годах. Старые электросети исчерпали свой ресурс, а проводка имела многочисленные повреждения. Вместо замены отдельных участков специалисты полностью обновили системы электроснабжения.

В ходе ремонта в домах проложили кабель-каналы и установили новые электрощиты и автоматику. Алюминиевые провода заменили медными вплоть до индивидуальных щитков. В местах общего пользования смонтировали энергоэффективное освещение, оборудованное датчиками движения.

«Модернизация инженерных систем — это инвестиция в безопасность. Мы приводим дома к тем нагрузкам, которые они реально испытывают сегодня, а не полвека назад»,— отметил генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко.

Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. В 2026 году на Ставрополье планируется обновить 145 внутридомовых систем электроснабжения. По состоянию на 1 октября работы приняли в 83 многоквартирных домах.

В следующем году объем программы по этому направлению увеличится более чем в два раза. Планируется провести ремонт 338 систем электроснабжения в многоквартирных домах края.

Мария Удовик