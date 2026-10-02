Кисловодск вошел в рейтинг по раннему бронированию на новогодние праздники

Кисловодск вошел в число наиболее востребованных направлений для раннего бронирования поездок на новогодние каникулы. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, ссылаясь на данные сервисов бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В расчет брались бронирования на даты с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В число лидеров также вошли Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Пятигорск, Красная Поляна, Краснодар и Геленджик.

По словам главы города, Кисловодск традиционно пользуется спросом у туристов в зимний сезон. В городе работают санатории и курортная инфраструктура, а климат позволяет рассчитывать на высокий туристический поток и в новогодние праздники. Дополнительным фактором, как отмечается, для зимнего сезона станет открытие в декабре конгресс-центра «Россия». На его площадке планируется проведение театральных, концертных и оперных мероприятий.

Константин Соловьев