Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане участнику СВО предоставили земельный участок после проверки прокуратуры

В Дагестане участнику специальной военной операции предоставили земельный участок после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Правоохранители установили, что администрация муниципального образования «Сельсовет Хазарский» Дербентского района не предоставила участок в собственность, несмотря на требования законодательства. Прокуратура внесла в адрес администрации сельского поселения представление.

По итогам его рассмотрения права заявителя были восстановлены. Земельный участок площадью 500 кв. м предоставлен ему в собственность.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд