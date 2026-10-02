В Дагестане участнику СВО предоставили земельный участок после проверки прокуратуры
В Дагестане участнику специальной военной операции предоставили земельный участок после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Правоохранители установили, что администрация муниципального образования «Сельсовет Хазарский» Дербентского района не предоставила участок в собственность, несмотря на требования законодательства. Прокуратура внесла в адрес администрации сельского поселения представление.
По итогам его рассмотрения права заявителя были восстановлены. Земельный участок площадью 500 кв. м предоставлен ему в собственность.