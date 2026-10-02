Депутат Госдумы от Удмуртии Гарин вошел в комитет по транспорту

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин («Единая Россия») вошел в состав комитета нижней палаты по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Самые актуальные вопросы в этой сфере сейчас, в том числе для Удмуртии, — строительство, ремонт и содержание дорожной сети, а также обновление парка общественного транспорта. Надеюсь, что при поддержке руководства республики будем и дальше плодотворно взаимодействовать с Минтрансом России и другими федеральными ведомствами»,— сказал господин Гарин.

В прошлом созыве Олег Гарин также состоял в комитете по транспорту. Политик был избран в Госдуму осенью по Ижевскому одномандатному избирательному округу № 39 (44% голосов). Он является депутатом нижней палаты с 2021 года. В 2006-2021 годах господин Гарин занимал различные посты в Удмуртии, в том числе председателя гордумы Ижевска, министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, главы Игринского района республики. Ему 52 года.

Помимо него, ЕР в Госдуме представляют Андрей Исаев (одномандатник) и Татьяна Ишматова (прошла по списку партии).

Напомним, по итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты прошло на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

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