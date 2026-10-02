На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека

В Туркменском округе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Авария произошла накануне вечером, 1 октября, на трассе «Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч». По предварительным данным, около 19:05 водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta.

В результате аварии травмы получили 45-летний водитель Lada Granta и двое его пассажиров — 41-летняя женщина и несовершеннолетний. Все трое являются жителями другого региона. Кроме того, пострадала 36-летняя водитель Lada Vesta. Всех пострадавших доставили в Туркменскую районную больницу.

По данным Госавтоинспекции, водитель Lada Granta ранее дважды привлекался к административной ответственности. Его водительский стаж составляет 26 лет. Был ли водитель в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, установит медицинское освидетельствование. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Константин Соловьев