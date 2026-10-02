Глава СКР запросил доклад по делу о похищении мужчины его женой в Самарской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику представить в центральный аппарат ведомства доклад о результатах расследования уголовного дела о похищении мужчины его супругой. В отчет также должны быть включены сведения по доводам, прозвучавшим в эфире федеральной телепередачи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Ранее силовики расследовали уголовное дело о похищении мужчины его женой. Судом был вынесен обвинительный приговор, который пока не вступил в силу.
В телеэфире вышла передача о расследовании дела, в которой мать обвиняемой ставит под сомнение доказательства, положенные в основу обвинения. Кроме того, в передаче прозвучали версии о противоправном поведении самого потерпевшего и возможной причастности к преступлению иных лиц. В связи с этим Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.