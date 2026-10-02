«Ижсталь» одержала вторую победу подряд в рамках домашней серии ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» выиграл матч против «АКМ» из Тулы со счетом 4:3 в рамках домашней серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Последнюю шайбу «сталевары» забросили в овертайме, сообщает пресс-служба ижевской команды. Игра прошла вечером 1 октября на ледовом катке «Олимпиец». По данным таблицы ВХЛ, сейчас «Ижсталь» занимает 26-е место из 30 в регулярном чемпионате.

Напомним, 29 октября «Ижсталь» прервала стрик из четырех поражений подряд. «Сталевары» обыграли «Рязань-ВДВ» на домашнем льду со счетом 3:2Б: матч завершился на буллитах. До этого «сталевары» на выезде проиграли «Барсу» (4:3), «Нефтянику» (2:0) и «ЦСК ВВС» (4:1), дома — «Химику» (4:2). Заключительный домашний матч серии состоится 3 октября в 17:00. «Ижсталь» сыграет с «Калугой».