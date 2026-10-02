В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов. Обо всех изменениях авиаперевозчики сообщают по контактным данным, указанным пассажирами при бронировании билетов.

Также пассажиров попросили обращать внимание на аудиообъявления в терминале аэропорта.

В аэропорту поблагодарили пассажиров за понимание в период действия временных ограничений.

Мария Удовик