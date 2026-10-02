В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с локомотивом

Легковой автомобиль столкнулся с одиночным локомотивом на железнодорожном переезде между станциями Нартан и Нальчик Северо-Кавказской железной дороги. ДТП произошло сегодня в 00:08, сообщили в пресс-службе СКЖД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближавшимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд до столкновения не удалось.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Наталья Белоштейн