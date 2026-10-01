В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу, они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим. Рекомендуется не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места тем, кому сложнее стоять. Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях.

Алина Зорина