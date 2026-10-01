Отгрузка зерна через Новороссийск на экспорт сократилась в 13 раз

В сентябре через порт Новороссийска на экспорт отгрузили 177,8 тыс. тонн зерна против почти 2,4 млн тонн годом ранее. На этом фоне общий объем экспорта основных видов зерна из России сократился в 3,8 раза, до 1,7 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

По данным РЗС, отгрузки пшеницы в сентябре снизились в четыре раза, до 1,36 млн тонн, ячменя — в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн. Экспорт кукурузы сократился на 11,6%, до 103 тыс. тонн.

Снижение поставок через порты Азово-Черноморского бассейна сопровождалось ростом перевалки в других направлениях. Через Усть-Лугу в сентябре отгрузили 530,2 тыс. тонн зерна, через Высоцк — 342 тыс. тонн. В совокупности на два балтийских порта пришлось около половины российского экспорта основных видов зерна.

Астрахань увеличила отгрузку на 17%, до 280,8 тыс. тонн. Через Махачкалу экспортировали 63 тыс. тонн — почти вдвое больше, чем годом ранее. Основным направлением поставок из Махачкалы стал Иран.

На экспорт российская пшеница в сентябре направлялась в 12 стран против 37 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, однако поставки туда сократились в 5,4 раза, до 216,6 тыс. тонн. Экспорт в Кению составил 155,6 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию — 131 тыс. тонн, в Ливию — 97,7 тыс. тонн. Поставки в Иран выросли на 23,6%, до 92 тыс. тонн.

С начала сельхозсезона, с июля 2026 года, Россия экспортировала 5,4 млн тонн зерна против 14,4 млн тонн за аналогичный период прошлого года. На пшеницу пришлось 4,5 млн тонн против 12,1 млн тонн годом ранее.

По оценке директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, среди основных тенденций сентября — увеличение отгрузок через балтийские порты и расширение географии поставок. При этом цены на российскую пшеницу четвертого класса за месяц снизились на 7,3%, до 8,62 тыс. рублей за тонну.

Валерий Климов