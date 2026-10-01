Махачкалинский порт почти вдвое увеличил отгрузку зерна на экспорт

Порт Махачкалы в сентябре увеличил отгрузку зерна на экспорт почти вдвое — до 63 тыс. тонн. На этом фоне общий объем экспорта основных видов зерна из России сократился в 3,8 раза, до 1,7 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

По данным союза, экспорт пшеницы в сентябре снизился в четыре раза, до 1,36 млн тонн, ячменя — в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн. Отгрузки кукурузы сократились на 11,6%, до 103 тыс. тонн.

На фоне сокращения поставок через Азово-Черноморский бассейн часть зернового экспорта переместилась в другие порты. На Балтику в сентябре пришлось около половины всех отгрузок: через Усть-Лугу отправили 530,2 тыс. тонн, через Высоцк — 342 тыс. тонн. Еще 280,8 тыс. тонн прошло через Астрахань — на 17% больше, чем годом ранее.

Махачкала заняла место среди портов, увеличивших перевалку. По данным РЗС, через порт в сентябре отправили 63 тыс. тонн зерна против примерно 32 тыс. тонн годом ранее. Основным направлением поставок из Махачкалы стал Иран.

При этом отгрузки через Новороссийск сократились до 177,8 тыс. тонн с почти 2,4 млн тонн годом ранее. Через Туапсе было отправлено 102,7 тыс. тонн против 203,3 тыс. тонн в сентябре 2025 года.

В сентябре российская пшеница поставлялась в 12 стран против 37 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, однако объем поставок туда снизился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. тонн. На втором месте оказалась Кения — 155,6 тыс. тонн, на третьем Саудовская Аравия — 131 тыс. тонн. Поставки в Иран, напротив, выросли на 23,6%, до 92 тыс. тонн.

С начала текущего сельхозгода, с июля 2026 года, Россия экспортировала 5,4 млн тонн зерна против 14,4 млн тонн за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы составил 4,5 млн тонн против 12,1 млн тонн годом ранее.

По оценке директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, рост перевалки через Балтику и расширение географии поставок могут способствовать повышению активности российского зернового экспорта. Ранее она отмечала, что в начале сентября из-за сокращения отгрузок зерновые потоки начали смещаться в балтийские порты.

Валерий Климов