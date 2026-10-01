Главные новости за 1 октября. Кавказ

В январе—июне 2026 года в санаториях Ставропольского края разместились 386 тыс. человек против 404 тыс. годом ранее. Снижение составило 18 тыс. человек, или 5%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке после публикаций о смерти 79-летнего пациента в Ставрополе. Родственники утверждают, что после плановой операции пенсионеру стало хуже, а при выдаче тела обнаружили отсутствие ноги. Эти обстоятельства сейчас проверяют следственные органы.

Депутаты Думы Ставропольского края избрали Любовь Маковскую председателем регионального парламента. Госпожа Маковская начинала трудовую деятельность учителем физики в Александровском районе Ставрополья, затем работала в районном отделе образования. В 2015 году она стала главой Александровского района. С 2023 года работала в правительстве края, в 2025 году заняла пост заместителя руководителя аппарата краевого правительства.

Уроженец Минераловодского округа, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Тетерятников 1 октября отправился к Международной космической станции в составе экипажа миссии Crew-13. Запуск корабля Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде состоялся в 18:10 мск.

Прибыль организаций строительной отрасли Ставропольского края за январь—июль 2026 года составила 5,76 млрд рублей, увеличившись примерно на 2,16 млрд рублей, или в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе—июле 2025 года прибыль строительных организаций составляла около 3,60 млрд рублей. При этом их убытки за год выросли с расчетных 653,7 млн до 774,1 млн рублей, или на 18,5%. Несмотря на это, сальдированный финансовый результат отрасли вырос до 4,98 млрд рублей.

На Ставрополье за неделю с 22 по 28 сентября наиболее заметно выросли цены на свежие огурцы — на 9,89%, до 135,12 руб. за кг, тогда как сильнее всего подешевели яблоки — на 4,72%, до 139,11 руб. за кг. Среди продуктов питания заметно подорожали также овощные консервы для детского питания — на 3,46%, до 877,06 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы — на 3,05%, до 652,92 руб., курица — на 2,1%, до 266,17 руб. за кг. Печенье стало дороже на 2,52%, сметана — на 1,77%, вареная колбаса — на 1,42%.