Главные новости за 1 октября. Сочи

В сентябре—октябре 2026 года число купленных авиабилетов по направлениям в Южном федеральном округе снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основное сокращение пришлось на Сочи, где продажи авиабилетов уменьшились вдвое. Такие данные сервис «Туту» предоставил «Ъ-Кубань».

Более 3 тыс. человек задержали в Сочи с начала года в рамках мероприятий по профилактике нарушений миграционного законодательства. Всего было пресечено около 7 тыс. административных правонарушений, сообщили в пресс-службе города по итогам заседания межведомственной рабочей группы. В ходе рейдов, в которых участвовали сотрудники полиции, казаки и народные дружины, проверялось соблюдение миграционного законодательства.

Пляжный сезон на юге европейской части России завершился. В Сочи температура воды в Черном море снизилась до +22 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову. По ее словам, температура воды на курортах юга России продолжит постепенно снижаться. В Сочи сейчас она составляет +22 градуса. В Туапсе — +21 градус, в Ялте и Алуште — также +21 градус.

По данным на 12:40 мск, 1 октября в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны почти 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

В Туапсе крупа гречневая-ядрица подорожала с 97,55 до 114,25 руб. за кг, или на 17,1%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.