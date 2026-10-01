Главные новости за 1 октября. Новороссийск

К концу сентября стоимость большинства видов отдыха в Краснодарском крае снизилась по сравнению с концом июля. Наиболее заметная коррекция цен произошла в Сочи, где размещение в гостиницах разных категорий подешевело на 33–49%. Также снижение зафиксировано в Новороссийске, следует из мониторинга Краснодарстата, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Перебои мобильной связи могут быть одной из причин отключения уличного освещения в Новороссийске. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров. По его словам, системы управления уличным освещением работают с использованием SIM-карт, поэтому при глушении мобильной связи возможны сбои в работе фонарей. Ранее жители сообщили о темных участках улиц, в том числе в центральной части города.

В Новороссийске с 5 октября изменится расписание муниципального автобуса №2М. Последний рейс от остановки на ул. Кутузовской будет отправляться в 19:15. Он проследует по укороченному маршруту — до кладбища «Кабахаха-2», сообщили в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт». Изменения связаны с необходимостью соблюдать требования к режиму труда и отдыха водителей пассажирского транспорта. В связи с этим отменяются рейсы от ул. Кутузовской в 11:13 и из села Федотовка в 11:40.

«Ростех» представит на Международном форуме «Биопром-2026» в Геленджике роботизированный комплекс для восстановления поврежденной кожи и мягких тканей методом 3D-биопечати. Также в экспозицию войдет первый российский анализатор состава мочевых камней Scandi Pro и новые фармацевтические разработки. Комплекс для 3D-биопечати создан на базе российского коллаборативного робота DOKA RC5. Оборудование предназначено для задач регенеративной медицины и способно адаптироваться к индивидуальной геометрии поврежденного участка. Система сканирует дефект, формирует его трехмерную модель и послойно наносит гидрогелевую композицию с живыми клетками, повторяя рельеф поверхности. Разработку представляет холдинг «РТ-Развитие бизнеса» «Ростеха».