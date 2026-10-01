Выступление Ефима Шифрина, экскурсия по Зимнему театру и трибьют-концерт Linkin Park

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, а также посетить концерт Ефима Шифрина и экскурсию по Зимнему театру. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Где послушать музыку

В гостинице «Жемчужина» 3 октября в 18:00 пройдет концерт музыкального блогерского коллектива AdrenalinHouse. Проект начинался с роликов в танцевальной школе и перерос в масштабное развлекательное шоу с миллионной аудиторией в соцсетях. Команда выпускает треки в жанре хип-хоп и рэп, снимает собственные сериалы.

Стоимость билетов — от 1445 руб. (6+)

В концертном центре «Сириус» 3 октября в 12:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева. Программа «Полдень с классикой» посвящена году с момента открытия центра.

Стоимость билетов — от 1150 руб. (6+)

В субботу в 21:00 в баре «Треугольник» пройдет концерт группы LAAV, исполняющей песни Linkin Park. В программе — главные хиты американского коллектива: Numb, In The End, What I’ve Done и другие.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

Некоторые кинотеатры города проведут показы новой мелодрамы «Чарли и Харпер». Молодые влюбленные решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

В кинотеатрах Сочи в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – российский триллер «Особый пациент». Пластический хирург Берладин берется восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

В пятницу и в выходные пройдет показ культового фильма Ричарда Келли «Донни Дарко». Это причудливая картина о мрачном подростке и предчувствии конца света, в которой нашлось место путешествиям во времени, ментальным расстройствам, философским концепциям и двухметровому кролику.

Стоимость билетов — 670 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

В субботу в 11:00 пройдет экскурсия «Тайны Зимнего театра: Путешествие в мир искусства и истории». Ведущий специалист выставочного отдела Жанна Науменко расскажет гостям историю строительства и развития театра, интересные факты и легенды, а также покажет интерьеры и проведет экскурс в выставочную деятельность главной театральной сцены курорта.

Стоимость билетов — 1000 руб. (12+)

4 октября в 19:00 в Зимнем театре выступит комик Ефим Шифрин с программой «Стендап и… немножко музыки». Организаторы обещают программу, которая включает в себя «как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир номера, так и проверенные временем убойные хиты».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

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