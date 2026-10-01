Сергей Бобунец с оркестром, лекция о театре и музыкальное лото

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить стендап-шоу и поиграть в музлото. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

В Центральном концертном зале 2 октября в 19:00 выступит Сергей Бобунец, лидер прекратившей существование в 2017 году группы «Смысловые галлюцинации». Артист представит программу из хитов коллектива («Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки») и сольных песен с симфоническим оркестром.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

3 октября в 18:00 на «Кроп Арене» выступит хип-хоп-исполнитель Rocket (Дмитрий Горелик). Автор популярных треков Monday, «Инкассатор» и Infinite Tsukuyomi начал карьеру в 2016 году. Его визитной карточкой стали минималистичные психоделические биты, а также общая атмосфера отрешенности в треках.

Стоимость билетов — от 2499 руб. (16+)

В воскресенье в 19:00 на сцене Центрального концертного зала — азербайджанская поп-певица Роза Зергерли. Популярность артистке принесла песня stedim, а также треки «Светлая», «Ревность», Sen и Sevgim Ovucunda.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

4 октября в 19:00 на «Кроп Арене» пройдет концерт российского рэпера Pyrokinesis (Андрей Федорович). Его творчество отличается глубокой лирикой, обилием метафор и мрачной эстетикой. Популярные треки: «Цветами радуги», «Днями-ночами», «Сигаретка без кнопки» и «Я приду к тебе с клубникой в декабре».

Стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Театр «Свои» в пятницу в 20:00 представит драму «Ты всегда будешь меня видеть». Это вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». «Как обычно, говорим о людях. Тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть. Но момент истины неизбежен — всегда приходит время сбросить маску. Что под ней? И кто мы на самом деле? Можно ли творить зло безнаказанно? Попробуем ответить на эти вопросы вместе»,— описывают представление организаторы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

3 октября в 19:00 театр «Мой» покажет драму «Связь». Опытные манипуляторы Марго и Максим заключают циничный договор. Марго поручает Максиму соблазнить Настю, невесту ее бывшего любовника. Герои не догадываются, к каким разрушительным последствиям может привести ложь…

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (16+)

На сцене театра драмы им. Горького 4 октября в 17:00 — комедия «Укрощение строптивой». Сюжет пьесы Шекспира рассказывает об упрямой и своенравной Катарине, которую отец мечтает выдать замуж, и о дворянине Петруччо, решающем покорить невесту с непростым характером ради богатого приданого.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — российский триллер «Особый пациент». Пластический хирург Берладин берется восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

В некоторых кинотеатрах города покажут новую российскую комедию «Без оглядки». После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)

Также на экранах — новая мелодрама «Чарли и Харпер». Молодые влюбленные решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга.

Стоимость билетов — 660 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

В пятницу в 20:00 в ДК железнодорожников выступит со стендап-шоу Варвара Щербакова. Наибольшую популярность артистке принесло резидентство в проекте «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ. Она также является одной из ведущих популярного YouTube-шоу «Женский форум».

Стоимость билетов — от 2200 руб. (18+)

В театре драмы им. Горького 3 октября в 14:00 историк и краевед Елена Перетриева проведет лекцию «Театр до театра». Она расскажет о том, какие сообщества развивали театральное дело в городе, кто решал, что будут смотреть екатеринодарцы, какие звезды зажигались и гасли на сценах города и многое другое.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

3 октября в 18:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет интерактивное шоу с караоке и стендапом «Музыкальное лото: Музлото». На входе каждый гость получит бланк музыкального лото с песнями. Во время игры ведущий потянет бочонки лото, диджей включит соответствующий музыкальный хит, а зал превратится в большое караоке. Если песня есть в вашем бланке — ее нужно зачеркнуть. При сборе выигрышной комбинации участник получает приз.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

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