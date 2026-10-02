Дела «Семейные»

Пермское ООО «ЛИБОР ТРК», владеющее ТРК «Семья» в Уфе, сменило собственника. Новым владельцем компании, которая принадлежала структурам бывшего главы Пермского края Олега Чиркунова, стало местное ООО «Галерея «Проспект»». В числе активов компании — еще несколько торговых центров в разных городах страны, «Семья» стала самым крупным из них. При этом операционное управление ТРК остается за ООО «Управление недвижимости «ЭКС»», развивающим торговый комплекс в Перми. Эксперты называют продажу «Семьи» ожидаемым событием. Они прогнозируют, что количество сделок по продаже подобных объектов с сохранением управленческой команды будет увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уфимская "Семья" перешла в собственность местной компании

Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ Уфимская "Семья" перешла в собственность местной компании

Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ

Зарегистрированная в ОАЭ компания Adreco Holding Limited, владеющая активами группы компаний «ЭКС», принадлежащей бывшему пермскому губернатору Олегу Чиркунову, продала 100% долей в ООО «ЛИБОР ТРК». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 30 сентября текущего года единственным собственником компании является уфимское ООО «Галерея «Проспект»». ООО «ЛИБОР ТРК» принадлежит ТРК «Семья» в столице Башкирии, комплекс до последнего времени был одним из крупнейших активов группы «ЭКС».

Уфимская «Семья», как и одноименный пермский ТРЦ, управляется ООО «Управление недвижимости “ЭКС“»», в компании подтвердили смену владельца. «В рамках сделки новым инвестором ТРК «Семья» стало ООО «Галерея “Проспект“». При этом операционное управление по-прежнему осуществляет ООО «Управление недвижимости “ЭКС“», что позволяет сохранить преемственность текущих процессов и взаимодействия с арендаторами, подрядчиками и партнерами», — сообщила директор ООО «Управление недвижимости “ЭКС“» Елена Жданова. Она уточнила, что в рамках развития ТРЦ в Уфе произойдет обновление общественных пространств, развитие fashion-галереи, усиление ресторанного и развлекательного сегментов, а также привлечение новых арендаторов и расширение аудитории торгового центра. Планируется поэтапная модернизация ТРК с учетом современных требований к комфорту, дизайну и организации пространства, заявили в компании.

ТРК «Семья» был открыт в Уфе на проспекте Октября в 2008 году. Площадь четырехэтажного торгового объекта составляет 73 тыс. кв. м. По данным сайта ТРК, здесь представлены более 90 магазинов. ТРЦ является одним из крупнейших в городе. Выручка ООО «ЛИБОР ТРК» за 2025 год составила 23,9 млн руб., убыток — 11 млн руб.

Как следует из базы данных Rusprofile, ООО «Галерея “Проспект“» зарегистрировано в Уфе в 2016 году. Компания специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. С июня 2023 года директором является Роман Халилов. В 2025 году компания показала нулевую выручку при чистой прибыли в размере 9,69 млн руб. По данным источников на рынке недвижимости, структуры «Проспекта» также контролируют московский ТЦ «Авентура» площадью 30 тыс. кв. м, ТРЦ «Весна» в Барнауле (30 тыс. кв. м), ТРЦ «Торговый квартал» и «Сити Молл» в Набережных Челнах (40 тыс. кв. м и 20 тыс. кв. м).

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» (Уфа) Елена Андреева не удивлена информации о продаже «Семьи». «Хороший торговый центр с довольно удобной парковкой и хорошей транспортной доступностью. Однако сегодня этого мало. Арендаторам важен трафик внутри помещений, причем люди, которые его формируют, должны быть платежеспособными и заинтересованными в покупках, а не только в потреблении еды на фудкорте. В последнее время было заметно, что в «Семье» не очень хорошо обстоят дела с арендаторами: определенные помещения там пустовали, — говорит госпожа Андреева. — Новым владельцам необходимо найти новый формат торгового центра, а их, увы, не так-то легко придумать. Например, сдавать часть помещений под офисы — не тот путь. Дефицита в офисных помещениях в городе нет. Поэтому перед собственниками «Семьи» стоит непростая задача». Стоимость сделки эксперт оценить затруднилась, отметив, что речь идет «о сотнях миллионов».

Гендиректор ООО «Управляющая компания “Столица“» Константин Копытов считает, что сохранение прежней управляющей компании было одним из условий сделки. «Набор квадратных метров — это пассив, если он не работает и не зарабатывает деньги», — считает господин Копытов. Он полагает, что новый инвестор приобрел ТРК вместе с управляющей командой как готовый арендный бизнес. «Это огромный комплекс в Уфе, где уже сформирован пул арендаторов. Собственник купил новый бизнес с готовой бизнес-моделью и высококлассной управляющей компанией. Команда спокойно, без глобальных потрясений продолжает работать. А денежные потоки и стратегическое планирование сосредоточены уже в других руках», — отмечает господин Копытов. Он говорит, что такие сделки на рынке случаются не часто: как правило, такой бизнес покупают профильные компании со своей командой или привлекают сторонних специалистов. В то же время, по мнению эксперта, рынок меняется и в будущем подобных сделок станет больше. Эксперт полагает, что в этой сделке все остались в плюсе — бывший собственник получил необходимые средства, а новый — работающую бизнес-модель.

По словам директора Центра коммерческой недвижимости (Уфа) Елены Долгановой, сделки такого рода проходят в закрытом режиме, «поэтому о цене можно только догадываться». Она отмечает, что торговые центры оцениваются не по стоимости квадратного метра: «Это действующий бизнес, и его цена определяется доходностью, умноженной на целевой срок окупаемости. Сегодня деньги можно выгодно разместить на депозитах, поэтому инвестор вряд ли готов ждать окупаемости дольше семи лет».

По мнению госпожи Долгановой, сделка выгодна обеим сторонам. «Продавец избавляется от необходимости вкладываться в модернизацию 17-летнего здания. Это особенно важно сейчас, когда посещаемость торговых центров в России так и не вернулась к доковидному уровню. Покупатель получает работающий ТЦ в самом центре Уфы с инфраструктурой, которой могут похвастаться немногие торговые центры города: кинотеатр, большая детская развлекательная зона, сильный якорь в виде продуктового ритейла. Причем по цене, в которой уже учтены затраты на будущее обновление», — добавила эксперт.

Ирина Суханова, Пермь, Булат Баширов