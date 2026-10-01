В Дагестане численность занятых в строительстве за год выросла на 1,5 тыс. человек

Среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций строительной отрасли Дагестана в июле 2026 года составила 11,59 тыс. человек, что на 15% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем показатель увеличился на 0,5%. Об этом говорится в оперативной информации Дагестанстата от 30 сентября, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В целом среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях республики в июле составила 323,72 тыс. человек. За год показатель сократился на 0,7%, а по сравнению с июнем — на 0,2%.

Наиболее заметный рост после строительства за год зафиксирован в административной деятельности и предоставлении сопутствующих дополнительных услуг. Численность работников здесь увеличилась до 7,09 тыс. человек против 6,29 тыс. в июле 2025 года, то есть на 12,7%. В гостиницах и предприятиях общественного питания, напротив, показатель снизился на 2,8%, до 1,59 тыс. человек.

В обрабатывающих производствах численность работников выросла на 0,5%, до 14 тыс. человек. В оптовой и розничной торговле показатель увеличился на 2,6%, до 11,12 тыс. человек. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов численность работников составила 2,82 тыс. человек, увеличившись на 1,7% год к году.

Одновременно в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве численность работников снизилась на 10,9%, до 6,75 тыс. человек. В информации и связи сокращение составило 5%, до 5,06 тыс., в финансовой и страховой деятельности — 6,1%, до 2,04 тыс., а в операциях с недвижимостью — 12,5%, до 2,27 тыс. человек.

В транспортировке и хранении численность работающих уменьшилась на 6,8%, до 15,03 тыс. человек. В государственном управлении и обеспечении военной безопасности показатель снизился на 1,5%, до 44,43 тыс., в образовании — на 0,9%, до 108,1 тыс. человек.

За январь—июль 2026 года среднесписочная численность работающих в Дагестане составила 326,35 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в строительстве показатель вырос на 11,1%, в административной деятельности — на 10,1%, в торговле — на 1,1%. Снижение за семь месяцев зафиксировано, в частности, в сельском хозяйстве — на 11,8%, транспорте и хранении — на 3,1%, образовании — на 1%.

Валерий Климов