Во Владикавказе повторно объявили конкурс на ремонт водовода за 2,2 млрд рублей

В Северной Осетии повторно объявили конкурс на первый этап реконструкции системы водоснабжения Владикавказа. Начальная цена контракта составляет 2,2 млрд рублей, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки на участие принимаются до 19 октября 2026 года. Работы должны быть завершены до 27 декабря 2030 года. Заказчиком выступает Управление Северной Осетии по проведению закупок для государственных нужд.

Подрядчику предстоит выполнить земляные работы, устройство фундаментов и оснований, наружных сетей канализации и водоснабжения, трубопроводов и искусственных сооружений, а также дорожной одежды и благоустройство территории.

Конкурс на реконструкцию системы водоснабжения Владикавказа ранее объявляли в июле 2026 года, однако определение поставщика было отменено.

Валерий Климов