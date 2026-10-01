В Сочи продажи авиабилетов в бархатный сезон сократились вдвое

В сентябре—октябре 2026 года число купленных авиабилетов по направлениям в Южном федеральном округе снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основное сокращение пришлось на Сочи, где продажи авиабилетов уменьшились вдвое. Такие данные сервис «Туту» предоставил «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наиболее востребованными направлениями в ЮФО стали Сочи, Краснодар, Волгоград, Астрахань и Геленджик. При этом часть пассажиров перераспределилась в пользу Краснодара, куда авиасообщение возобновилось в сентябре 2025 года. По числу проданных билетов аэропорт вернулся на второе место среди направлений округа.

На железной дороге спрос менялся разнонаправленно. Наиболее востребованными направлениями стали Ростов, Краснодар, Адлер, Сочи и Анапа. При этом число поездок в Анапу выросло на 29%, а железнодорожный спрос на Сочи снизился на 22%, на Адлер — на 35%.

В целом количество железнодорожных поездок между ЮФО и другими регионами увеличилось на 8% как во въездном, так и в выездном направлении. При этом внутренние перевозки по округу сократились на 23%.

Директор по развитию партнерской сети «Туту» Эмиль Зиядинов связал часть роста спроса на общественный транспорт с ситуацией на топливном рынке, которая побуждает некоторых путешественников отказываться от поездок на личных автомобилях. Пассажиропоток на автобусных маршрутах в ЮФО за год вырос на 20%, преимущественно за счет коротких поездок внутри округа.

Помимо Анапы, рост железнодорожного спроса зафиксирован в Астрахани — на 49% и Махачкале — на 19%. Поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод выросли на 7%, в Дагестан — на 48%, в Северную Осетию — на 10%.

Валерий Климов