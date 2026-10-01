Жительнице Дагестана дали условный срок за убийство новорожденного

Жительницу Дагестана признали виновной в убийстве новорожденного сына и приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Об этом сообщила прокуратура республики.

В марте на свалке в пригороде Хасавюрта обнаружили тело новорожденного мальчика, завернутое в платье. На теле были признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка.

В конце июля 26-летнюю женщину задержали в Астрахани и доставили в Дагестан. Суд признал ее виновной и назначил условное наказание.

Прокуратура после изучения приговора рассматривает вопрос о внесении апелляционного представления.

Валерий Климов