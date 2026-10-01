Ярославские акробаты завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве мира

Спортсмены ярославской СШОР №8 имени В. Г. Беляйкова завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро, сообщает правительство Ярославской области. На счету представителей региона одна серебряная и три бронзовые награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На чемпионате мира смешанная пара в составе Динары Айсиной и Артемия Петровского стала серебряным призером. Еще две бронзовые медали ярославские спортсмены завоевали в индивидуальных дисциплинах — в балансовом и комбинированном упражнениях. Состав участников этих двух выступлений в сообщении правительства не уточняется.

На первенстве мира бронзовые медали в дисциплине «тройки» завоевали Василиса Лебедева, Марина Балашова и Арина Саенко.

По итогам чемпионата сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Подготовкой ярославских спортсменов занимались тренеры СШОР №8 Вера Румянцева, Александр Майоров и Любовь Саханова.

Виктория Самко