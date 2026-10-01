В Rosa Springs откроется фотовыставка «Дыхание природы: Заповедный Кавказ»

5 октября в 11:00 в отеле Rosa Springs, расположенном в Горной Олимпийской деревне, откроется фотовыставка «Дыхание природы: Заповедный Кавказ». Проект подготовлен совместно с Кавказским государственным природным биосферым заповедником имени Х. Г. Шапошникова.

Фото: Дмитрий Андреев

В экспозицию вошли фотографии флоры и фауны Кавказского заповедника. Работы будут представлены на мольбертах в разных пространствах отеля. Посетители смогут познакомиться с природным разнообразием Кавказа и увидеть редкие кадры, сделанные на территории заповедника.

Экспозиция продолжает философию Rosa Springs — первого и единственного в России отеля, работающего в концепции Life Balance. В основе философии Баланс в жизни лежит гармоничное сочетание активного отдыха, заботы о себе и бережного отношения к окружающему миру.

В день открытия в отеле пройдет образовательная программа. Эколог курорта «Роза Хутор» и представитель Кавказского государственного природного биосферного заповедника выступят в конференц-зале Rosa Spring. Они расскажут о важности сохранения особо охраняемых природных территорий и принципах ответственного отношения к природе.

Фотовыставка продлится до 30 октября.

https://rosakhutor.ru/

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